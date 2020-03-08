8 мар. 2020 г., 13:59
Journalist ID: 2388
News Code: 83706080
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В иранском Хузестане произошло землетрясение магнитудой 4.8

В иранском Хузестане произошло землетрясение магнитудой 4.8

Дезфул, 8 марта, ИРНА - Городе Дезфул, Хузестан, произошло землетрясение магнитудой 4.8.

Землетрясение произошло в 13:17 по местному времени на глубине 9 километров.

О жертвах пока не сообщалось.

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