В иранском Хузестане произошло землетрясение магнитудой 4.8

Землетрясение произошло в 13:17 по местному времени на глубине 9 километров.
О жертвах пока не сообщалось.
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*9472
Дезфул, 8 марта, ИРНА - Городе Дезфул, Хузестан, произошло землетрясение магнитудой 4.8.
Землетрясение произошло в 13:17 по местному времени на глубине 9 километров.
О жертвах пока не сообщалось.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9472
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Дезфул, 8 марта, ИРНА - Городе Дезфул, Хузестан, произошло землетрясение магнитудой 4.8.
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