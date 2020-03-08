Шамхани: действия иракского народа и правительства по выражению вывода оккупантов заслуживают высокой оценки

«Исламская Республика Иран всегда желала стабильности и мира для Ирака и что Ирак, несомненно, может сыграть роль в региональных и глобальных проблемах в ближайшем будущем», сказал он на встрече с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалихом Аль Файядом.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана добавил, что уровень сотрудничества и консультаций между правительствами и народами Ирана и Ирака в различных областях экономики, политики, социальной сферы и здравоохранения растет изо дня в день.

Представитель Верховного лидера и Секретарь Высшего совета национальной безопасности прибыл в Багдад с двухдневной поездкой в субботу вечером во главе высокопоставленной делегации по вопросам политической безопасности.

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