Али Шамхани сообщил о проведении переговоров с иракскими чиновниками

Али Шамхани отметил, что в ходе визита он будет обсуждать с иракскими должностными лицами и политическими лидерами, включая шиитских, суннитских и курдских, отношения в сфере политики, безопасности и развития.

Он добавил, что обсудит некоторые публичные и частные дела с президентом, премьер-министром, спикером парламента и политическими лидерами Ирака.

Представитель Верховного лидера и Секретарь Высшего совета национальной безопасности прибыл в Багдад с двухдневной поездкой в субботу вечером во главе высокопоставленной делегации по вопросам политической безопасности.

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