8 мар. 2020 г., 09:44
Journalist ID: 2388
News Code: 83705850
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Али Шамхани сообщил о проведении переговоров с иракскими чиновниками

Али Шамхани сообщил о проведении переговоров с иракскими чиновниками

Багдад, 8 марта, ИРНА - «Мы обсудим вопросы безопасности, политических отношений и развития с иракскими должностными лицами», - заявил Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани по прибытии в Багдад в субботу вечером.

Али Шамхани отметил, что в ходе визита он будет обсуждать с иракскими должностными лицами и политическими лидерами, включая шиитских, суннитских и курдских, отношения в сфере политики, безопасности и развития.

Он добавил, что обсудит некоторые публичные и частные дела с президентом, премьер-министром, спикером парламента и политическими лидерами Ирака.

Представитель Верховного лидера и Секретарь Высшего совета национальной безопасности прибыл в Багдад с двухдневной поездкой в субботу вечером во главе высокопоставленной делегации по вопросам политической безопасности.

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