Швейцария заявила об интересе 50 компаний к участию в финансовом канале с Ираном

«Пока 50 компаний проявили интерес к ведению бизнеса через этот канал, и мы думаем, что количество таких компаний возрастет», - отметила она.

«Если мы сможем получить поддержку там (в Иране, -ред.) и экспортировать, у нас сможет быть хорошее партнерство», - добавила она.

Ранее глава комиссии по денежному рынку и капиталу Тегеранской торговой палаты Фаряал Мостофи объявил о запуске в ближайшее время торгового канала Иран-Швейцария.

Швейцария уже предприняла необходимые шаги для запуска финансового канала связи с Ираном. Группа правозащитников в Берне провела двусторонние переговоры с официальными лицами Ирана и американскими дипломатами, чтобы запустить этот механизм.

Швейцария находится на грани запуска канала, который позволит разным компаниям торговать с Ираном, выбирая из списка отобранных фармацевтических, медицинских и продовольственных товаров и продуктов питания.

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