Россия готова работать с Ираном в сфере кибербезопасности и информации

Об этом заявил Алексей Волин на встрече с послом Ирана в Российской Федерации Каземом Джалали.

В ходе встречи стороны обсудили существующее сотрудничество между средствами массовой информации двух стран, подчеркнув важность и эффективную роль комитета по сотрудничеству со СМИ двух стран и достигнутые в нем договоренности.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на этой встрече выразил удовлетворение обсуждениями, которые были подняты на втором заседании Комитета по сотрудничеству в области СМИ Ирана и России в Москве в январе 2020 года, назвав это сотрудничество ценным и большим потенциалом для российской стороны.

Волин также подчеркнул важность расширения партнерских отношений, направленных на противодействие ложной пропаганде со стороны западных СМИ и готовности к сотрудничеству двух стран в области кибербезопасности, учитывая западные санкции против двух стран и попытки негативно представить имидж двух стран для международной аудитории.

Посол Ирана в России также высоко оценил успешное проведение второго заседания комитета по сотрудничеству со СМИ двух стран, подчеркнув роль средств массовой информации в разъяснении позиций и представления истинного лица стран на мировой арене.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472