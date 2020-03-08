ВОЗ: Иран твердо противостоит коронавирусу

«Первый случай заболевания коронавирусом в Иране был подтвержден 19 февраля, и с первых минут страна попыталась противостоять вспышке», - сказал он.

«Мы оказали техническую поддержку Ирану, и в Организации Объединенных Наций был создан комитет по управлению кризисом, за который отвечает ВОЗ», - добавил он.

Ранее представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил в пятницу, что число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 5823 случаев, 145 человек погибли, а 1669 человек выздоровели.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 58 странах, включая Иран.

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