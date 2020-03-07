7 мар. 2020 г., 20:04
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News Code: 83705584
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Две иранские судьи по шахматам выиграли значки ФИДЕ

Две иранские судьи по шахматам выиграли значки ФИДЕ

Хамадан, 7 марта, ИРНА - Лейла Садат Комреи и Афсане Хейдари-Мехр выиграли выиграли значки ФИДЕ.

Об этом было объявлено на 19-м Конгрессе ФИДЕ, организованном Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, и две иранки официально были включены в список мировых судей ФИДЕ.

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