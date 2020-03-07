7 мар. 2020 г., 19:23
Journalist ID: 2177
News Code: 83705544
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Тегеран связал санкции США с распространением коронавируса

Тегеран связал санкции США с распространением коронавируса

Тегеран, 7 марта. ИРНА — Президент США Дональд Трамп злонамеренно ужесточает ограничительные меры против Ирана, чтобы истощить ресурсы страны, необходимые для борьбы с коронавирусом, считает министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Дональд Трамп злонамеренно ужесточает незаконные санкции США, чтобы истощить ресурсы Ирана, необходимые в борьбе с коронавирусом, в то время как наши граждане от него умирают. Мир не должен больше молчать, в то время как на смену экономическому терроризму США приходит медицинский терроризм", написал Зариф на своей странице в Twitter.

По последним данным Минздрава Ирана на 7 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 1076 человек, достигнув 5823, 1669 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 145 человек.

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