Тегеран связал санкции США с распространением коронавируса

"Дональд Трамп злонамеренно ужесточает незаконные санкции США, чтобы истощить ресурсы Ирана, необходимые в борьбе с коронавирусом, в то время как наши граждане от него умирают. Мир не должен больше молчать, в то время как на смену экономическому терроризму США приходит медицинский терроризм", написал Зариф на своей странице в Twitter.

По последним данным Минздрава Ирана на 7 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 1076 человек, достигнув 5823, 1669 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 145 человек.