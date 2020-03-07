Последняя платформа 13-й фазы месторождения "Южный Парс" была установлена

Четвертая и последняя платформа 13-й фазы иранского газового месторождения "Южный Парс", которая ранее была отправлена из Бендер-Аббаса установлена на назначенном морском участке в Персидском заливе.

Спроектировала и изготовила эту морскую газодобывающую платформу иранская Sadra — дочерняя компания строительной компании "Хатам аль-Анбия", принадлежащей Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

По данным компании, 2400-тонная конструкция, которая принадлежит 13-й фазе была загружена на баржу FLB124. Сооружение будет установлено на назначенном морском участке в ближайшее время.

После установки данного сооружения 13-я фаза месторождения "Южный Парс" будут производить 56 млн куб. М газа.