7 мар. 2020 г., 19:07
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News Code: 83705527
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Последняя платформа 13-й фазы месторождения "Южный Парс" была установлена

Последняя платформа 13-й фазы месторождения "Южный Парс" была установлена

Тегеран, 7 марта. ИРНА — В Персидском заливе была установлена последняя платформа по добыче газа 13-й фазы Южного Парса. Об этом сообщил директор проекта развития 13-ой фазы Паям Мотамед.

Четвертая и последняя платформа 13-й фазы иранского газового месторождения "Южный Парс", которая ранее была отправлена из Бендер-Аббаса установлена на назначенном морском участке в Персидском заливе.

Спроектировала и изготовила эту морскую газодобывающую платформу иранская Sadra — дочерняя компания строительной компании "Хатам аль-Анбия", принадлежащей Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

По данным компании, 2400-тонная конструкция, которая принадлежит 13-й фазе была загружена на баржу FLB124. Сооружение будет установлено на назначенном морском участке в ближайшее время.

После установки данного сооружения 13-я фаза месторождения "Южный Парс" будут производить 56 млн куб. М газа.

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