Рухани поблагодарил медиков за их усилия в борьбе с коронавирусом

"Президент Рухани на заседании национального штаба по борьбе с коронавирусом, выразил благодарность врачам, медсестрам и сотрудникам министерства здравоохранения за их усилия по борьбе с новым вирусом COVID-19", говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского президента.

Кроме того, Рухани напомнил, что уровень глобальной угрозы в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 до "очень опасной", подчеркнув необходимость региональных и международных усилий по борьбе с новым типом коронавируса.

По последним данным Минздрава Ирана на 7 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 1076 человек, достигнув 5823, 1669 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 145 человек.