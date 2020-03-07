Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса

-
Иранский мультфильм завоевал приз международного кинофестиваля в Британии
Тегеран, 7 марта. ИРНА — Короткометражный мультфильм иранского режиссера Парвина Таджвида…
-
Рухани поблагодарил медиков за их усилия в борьбе с коронавирусом
Тегеран, 7 марта. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани выразил признательность медикам за их…
-
Музей Гаср в Тегеране
Музей Гаср периода Фатх-Али Шах Каджара имеет различные части, в том числе музей Маркова, политическ…
-
-
Мечеть Саве
Мечеть Саве является одной из первых мечетей, построенных в Иране и в городе Саве. Она была…
-
Азербайджан взаимодействует с Ирано в борьбе с коронавирусом
Баку, 7 марта, ИРНА – Азербайджанская Республика в целях борьбы с коронавирусом (COVID-19)…
-
В Иране 1669 заразившихся коронавирусом выздоровели
Тегеран, 7 марта, ИРНА - Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 5823 случаев, 145…
-
Иранский фильм «Уроки вождения» стал лучшим фильмом на кинофестивале в США
Тегеран, 7 марта. ИРНА — Короткометражный фильм "Уроки езды" иранского режиссера Марзие Риахи…
-
В Иране пройдет кампания «Будь здоров, Иран» с участием культурных деятелей
Тегеран, 7 марта, ИРНА - Кампания «Будь здоров, Иран» организована Институтом «дом книги» с…
-
Великобритания стремится к улучшению отношений с Ираном после брексита
Лондон, 7 марта, ИРНА – Официальный представитель премьер-министра Великобритании отметил,…
Your Comment