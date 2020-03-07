В Иране 1669 заразившихся коронавирусом выздоровели

«За последние сутки выявлены 1076 новых случаев заражения коронавирусом, и в общей сложности число заразившихся достигло 5823 человек. Общее число жертв возросло до 145», сказал он на пресс-конференции.

По словам чиновника, из общего число заразившихся 1669 человек также выздоровели.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 58 странах, включая Иран.

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