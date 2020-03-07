Азербайджан взаимодействует с Ирано в борьбе с коронавирусом

Азербайджан помогает Ирану в борьбе с коронавирусомКак сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, Кабмин принял распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда, предусмотренного в Государственном бюджете на 2020 год.

«Азербайджанская Республика и Исламская Республика Иран поддерживают дружеские и добрососедские отношения. Соответствующие министерства и государственные учреждения двух стран тесно сотрудничают в борьбе с распространением вируса COVID-19», как отмечается в документе.

«Азербайджанская Республика поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с вирусом COVID-19, продолжает сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения», говорится в докладе.

Напомним, Азербайджанская Республика недавно также выделила ВОЗ 5 млн. долларов в целях борьбы с коронавирусом.