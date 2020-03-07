Азербайджан взаимодействует с Ирано в борьбе с коронавирусом

Азербайджан помогает Ирану в борьбе с коронавирусомКак сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, Кабмин принял распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда, предусмотренного в Государственном бюджете на 2020 год.
«Азербайджанская Республика и Исламская Республика Иран поддерживают дружеские и добрососедские отношения. Соответствующие министерства и государственные учреждения двух стран тесно сотрудничают в борьбе с распространением вируса COVID-19», как отмечается в документе.
«Азербайджанская Республика поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с вирусом COVID-19, продолжает сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения», говорится в докладе.
Напомним, Азербайджанская Республика недавно также выделила ВОЗ 5 млн. долларов в целях борьбы с коронавирусом.
Баку, 7 марта, ИРНА – Азербайджанская Республика в целях борьбы с коронавирусом (COVID-19) приняла решение о предоставлении финансовой помощи Исламской Республике Иран в размере 5 миллионов долларов США.
Азербайджан помогает Ирану в борьбе с коронавирусомКак сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, Кабмин принял распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда, предусмотренного в Государственном бюджете на 2020 год.
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