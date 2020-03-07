7 мар. 2020 г., 14:02
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News Code: 83705076
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Иранский фильм «Уроки вождения» стал лучшим фильмом на кинофестивале в США

Иранский фильм «Уроки вождения» стал лучшим фильмом на кинофестивале в США

Тегеран, 7 марта. ИРНА — Короткометражный фильм "Уроки езды" иранского режиссера Марзие Риахи стал лучшим фильмом на 42-м кинофестивале Big Muddy.

Кинофестиваль Big Muddy был организован на базе Университета Иллинойса и стал достаточно уважаемым среди независимых студенческих фестивалей США. 
Ранее «Уроки вождения» получил премию за лущий фильм на таких фестивалях, как "Religion Today" (Италия), «Золотой арбикос» (Армения), I will tell (Великобритания) и Topaz (США).  

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