Иранский фильм «Уроки вождения» стал лучшим фильмом на кинофестивале в США

Тегеран, 7 марта, ИРНА - В заявлении посольства Ирана в Бельгии со ссылкой на бесчеловечные санкции, направленные на оказание давления на Исламскую Республику Иран, Тегеран приветствовал любую помощь и участие в борьбе с коронавирусом.