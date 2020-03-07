В Иране пройдет кампания «Будь здоров, Иран» с участием культурных деятелей

Институт «дом книги» пригласил общество искусства и культуры поделиться голосовыми публикациями с иранским народом, приняв участие в кампании «Будь здоров, Иран». Эти сообщения будут опубликованы в киберпространстве вместе с иллюстрациями известных деятелей в области книгоиздания.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 58 странах, включая Иран.

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