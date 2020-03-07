Великобритания стремится к улучшению отношений с Ираном после брексита

Представитель, пожелавший остаться неизвестным, в ответ на письменные вопросы ИРНА подробно рассказал о политике Бориса Джонсона по дальнейшим отношениям двух стран, СВПД и разницам между политикой Лондона и Вашингтона в отношении Ирана.
Согласно политической традиции Великобритании, позиция государственных институтов объявляется неким представителем.
«Наши взаимодействия в борьбе с коронавирусом показывают приверженность наших стран общим вопросам, нас беспокоящим», отметил представитель Джонсона, указав на поставке медицинской помощи стран «евротройки» в Иран.
Он также отметил приверженность Лондона сохранению ядерной сделки, добавив, что недавнее решение Ирана для сокращения своих обязательств в рамках СВПД вызвало у Великобритании большую обеспокоенность.
Лондон выступает против политики максимального давления в отношении Ирана
«Мы против политики максимального давления в отношении Ирана», отметил представитель Джонсона в ответ на вопрос ИРНА об усилиях Лондона для отмены санкций США в области ввоза лекарственных препаратов в Иран.
По его словам, Лондон со своими международными партнерами стремятся развивать финансовый механизм INSTEX, чтобы снять ограничения в торговых отношениях с Ираном.
Лондон, 7 марта, ИРНА – Официальный представитель премьер-министра Великобритании отметил, что Лондон стремится к улучшению двусторонних отношений с Ираном после выхода из ЕС.
Представитель, пожелавший остаться неизвестным, в ответ на письменные вопросы ИРНА подробно рассказал о политике Бориса Джонсона по дальнейшим отношениям двух стран, СВПД и разницам между политикой Лондона и Вашингтона в отношении Ирана.
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