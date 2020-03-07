Иран осудил теракт в Кабуле

При этом официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави решительно осудил теракт в пятницу в годовщину гибели бывшего лидера хазаров, Абдуля Али Мезари, в котором десятки людей погибли и получили ранения, и выразил сочувствие правительству и народу Афганистана, а также семьям жертв этого ужасного террористического инцидента.

По данным TRT, в результате теракта в столице Афганистана Кабуле погибли 27 человек. Взрыв прогремел на памятной церемонии, на которой принимали участие и политические лидеры.

На памятной церемонии в годовщину со дня гибели бывшего лидера хазаров, Абдуля Али Мезари в кабульском районе Мусалла произошло вооруженное нападение и прогремел взрыв во время выступления председателя Верховного совета по делам мира, Керима Халили. На церемонии присутствовал и один из лидеров хазаров, Мухаммед Мухаккик. После нападения в районе начались столкновения. Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.

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