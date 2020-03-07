Министры иностранных дел Ирана и Франции обсудили вспышку коронавируса

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом в телефонном разговоре в пятницу обсудили последние события, связанные с глобальной вспышкой нового коронавируса, и некоторые двусторонние вопросы, включая консульские консультации и обмены.

Ранее Мохаммад Джавад Зариф упомянул в своем Twitter о вспышке коронавируса в мире и призвал к сотрудничеству иностранных стран и авиакомпаний для возвращения граждан Ирана.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 58 странах, включая Иран.

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