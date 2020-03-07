Министр нефти Ирана прокомментировал заседание ОПЕК

«Эта встреча ОПЕК была одной из «плохих» встреч, которые я видел в истории организации. Встреча была очень сложной и почти без результата», - сказал Зангане.

«Сокращение добычи, утвержденное в декабре, не было возобновлено на совещании. Рынок должен сократить производство и нужно согласование», - добавил он.

По его словам, «некоторые члены ОПЕК настаивали на том, чтобы страны, не являющиеся членами организации, участвовали в снижении производства, но они отказались».

По данным ВЕДОМОСТИ, Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) 5 марта согласовала сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки во II квартале: члены ОПЕК должны ограничить добычу на 1 млн баррелей в сутки, а страны, не входящие в картель, – на 500 000 баррелей, говорится в сообщении картеля. Согласно действующей квоте добыча стран – участниц соглашения должна быть на 1,7 млн баррелей в сутки ниже уровня октября 2018 г. Эта квота действует до апреля 2020 г.

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