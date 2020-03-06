В Иране число заболевших коронавирусом выросло до 4747

Тегеран, 5 марта, ИРНА - Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что национальная мобилизация борьбы с коронавирусом началась сегодня в районах с большим заражением и будет проведена в других провинциях в ближайшие дни.