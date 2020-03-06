Тегеран, 6 марта. ИРНА — Число заражений коронавирусом в Иране за сутки возросло на рекордные 1234 случая, достигнув 4747, сообщил в пятницу представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.
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В Иране число заболевших коронавирусом выросло до 4747
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