6 мар. 2020 г., 14:25
Journalist ID: 2177
News Code: 83703833
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В Иране число заболевших коронавирусом выросло до 4747

В Иране число заболевших коронавирусом выросло до 4747

Тегеран, 6 марта. ИРНА — Число заражений коронавирусом в Иране за сутки возросло на рекордные 1234 случая, достигнув 4747, сообщил в пятницу представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

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