Россия назвала ситуацию в Ормузском проливе неспокойной

Франция, ФРГ, Бельгия, Дания, Греция, Италия, Нидерланды и Португалия в конце января поддержали создание Европейской миссии по морскому наблюдению в Ормузском проливе (EMASOH). Согласно коммюнике, EMASOH будет поддерживать уже принимающиеся для морской безопасности в регионе меры, а также "гарантировать безопасную навигационную среду и успокаивать текущие региональные конфликты".

"Мы квалифицируем ситуацию в указанном регионе (Персидском заливе и Ормузском проливе - ред.) как неспокойную. При этом явно избыточное присутствие в акватории кораблей иностранных государств не способствует деэскалации напряженности, а наоборот, создает дополнительный раздражитель. Под таким углом рассматриваем операцию "Агинор" - военную составляющую европейской морской наблюдательной миссии в Ормузском проливе", - сказала Захарова на брифинге.

"Мы исходим из того, что сложившаяся ситуация обусловлена обострением целого комплекса проблем. Мы выступаем за то, чтобы все страны, заинтересованные в разрядке, укреплении региональной стабильности, рассмотрели российское предложение, которое касается налаживания диалога о создании системы коллективной безопасности в районе Персидского залива", - добавила она.