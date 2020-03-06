ООН поддерживает Иран в борьбе с коронавирусом

"Прошлую неделю Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы глобального распространения коронавируса до "очень опасного". Число заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире достигло более 90 тыс., всего коронавирус был зафиксирован в 58 странах и районах мира", сказала Даниэльс.

По её словам, к сожалению, этот вирус очень быстро растет в Иране. "Иранцы должны соблюдать все меры, предпринятые национальным штабом по борьбе с коронавирусом", добавила она.

По последним данным Минздрава Ирана на 5 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 591 человек, достигнув 3513, 739 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 107 человек.