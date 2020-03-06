Иранские изобретатели завоевала в Таиланде 4 медали

Иранская делегация представила 10 изобретений и инновационных проектов в международном конкурсе по случаю Национального дня изобретателей Таиланда, прошедшем с 2-го по 6 февраля.
Иранские студенты и школьники завоевали 2 золотых, 2 серебренных, а также специальные призы и почетные дипломы в конкурсе.
Все члены иранской делегации также приняли активное участие в работе выставки, прошедшей в рамках делегации.
В конкурсе приняли участие более 2 тыс. изобретателей из США, Германии, Великобритании, Франции, Хорватии, Тайваня, Индии, Малайзии, Саудовской Аравии, Турции, Южной Кореи и Японии.
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