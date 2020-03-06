6 мар. 2020 г., 09:15
Journalist ID: 2177
News Code: 83703560
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Зариф: Иран тесно сотрудничает с ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Зариф: Иран тесно сотрудничает с ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Тегеран, 6 марта. ИРНА — Мы находимся в тесной связи с всемирной организацией здравоохранения по борьбе с новым типом коронавируса в Иране, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы тесно сотрудничаем с ВОЗ в борьбе с COVID19 в Иране и обеспечении надлежащего ухода за инфицированными (пациентами)", написал Зариф в своем Twitter.

"Осуществляются строгие профилактические меры, в том числе проверка пассажиров в аэропортах. Глобальное и региональное сотрудничество необходимо. Мы либо победим вместе, либо проиграем вместе", добавил министр.

По последним данным Минздрава Ирана на 5 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 591 человек, достигнув 3513, 739 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 107 человек.

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