Исследователи из Аракского университета приобрели технические знания о трип-стали

Д-р Юсеф Паянде и Бахман Мирзахани, преподаватели кафедры материаловедения и металлургии Университета, в сотрудничестве с Исой Хани, аспирантом кафедры, приобрели технические знания по этому виду стали.

«Использование этого типа стали обусловлено ее механическими свойствами, очень низкими легирующими характеристиками и большей экономической эффективностью в автомобильной промышленности», - сказал Паянде.

Трип-сталь, или ПНП-сталь — метастабильная высокопрочная аустенитная сталь с высокой пластичностью.

Трип-стали по сравнению с обычными (конструкционными низколегированными) сталями обладают повышенной прочностью и одновременно пластичностью, то есть при равной прочности (пределе текучести) обладают в 2—3 раза большей пластичностью, что обеспечивают им преимущества в процессе штамповки и формования. Применяется для изготовления высоконагруженных деталей: проволоки, тросов, крепежных деталей. В наибольшей степени данные свойства стали востребованы в современной автомобильной промышленности, так как может быть использована для производства более сложных деталей, обеспечивая большую свободу инженерам при выборе дизайна, оптимизации (снижении) веса и общей технологии производства автомобиля. Широкому применению данных сталей препятствует высокая легированность (стоимость производства) и сложная технология изготовления.

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