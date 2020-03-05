5 мар. 2020 г., 22:17
Journalist ID: 2388
News Code: 83703400
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ВОЗ не рекомендовала вводить ограничения на полеты в Иран

ВОЗ не рекомендовала вводить ограничения на полеты в Иран

Тегеран, 5 марта, ИРНА - Региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным операциям Ричард Бреннан заявил, что ВОЗ не вынесла никаких рекомендаций о введении ограничений на полеты в Иран и наоборот.

«ВОЗ не вынесла никаких рекомендаций по введению ограничений на полеты в Иран и наоборот», - указал он.

«Конечно, это относится не только к Ирану, и желательно налагать ограничения на все страны в нужное время, и в настоящее время мы не поддерживаем такие ограничения в отношении Ирана», - отметил он.

«Однако некоторые авиакомпании сделали это на основании своих обоснований. Необходимо представить отчет во Всемирную организацию здравоохранения в соответствии с любыми договорными ограничениями, чтобы оценить обоснование решения и одобрить такие действия», - добавил он.

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