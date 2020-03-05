5 мар. 2020 г., 21:52
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Иранка номинирована на награду лучшей судьи по мини-футболу

Иранка номинирована на награду лучшей судьи по мини-футболу

Тегеран, 5 марта, ИРНА - На веб-сайте FUTSALPLANET был объявлен список номинантов на звание «Судья года по мини-футболу», в котором встречается имя Геларе Наземи.

На веб-сайте FUTSALPLANET сегодня (в четверг) были объявлены кандидатуры лучших судей по мини-футболу 2020 года из футбольных конфедераций АФК, Европы, Азии, Океании, Южной Америки, Центральной и Северной Америки.

От Азиатской футбольной конфедерации, Геларе Наземи из Ирана и Хироюки Кабаяки из Японии были выбраны кандидатурами из АФК.

Геларе Наземи получила известность после блестящих обслуживаний на международных турнирах по мини-футболу и в итоге была выбрана официальными лицами чемпионата мира по мини-футболу арбитром в финале матча между аргентинской командой Бока Хуниорс и бразилской Магнус.

Наряду с Назенми еще другая женщина-судья из России судит на этом турнире.

Ранее Наземи была номинирована на звание лучшей женщины-судьи мира 2018 года.

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