Верховный лидер призвал правительство Индии выступит против экстремистских индуистов

Объявив, что сердца мусульман всего мира страдают от недавнего убийства, лидер призвал положить конец трагедии и призвал правительство Индии противостоять экстремистским индуистам и их сторонникам.

«Сердца мусульман мира ранены в результате убийства мусульман в Индии. Индийское правительство должно противостоять экстремистским индуистам и их сторонникам и предотвратить свою изоляцию в мусульманском мире, остановив убийство мусульман», - говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, в соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.

Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.

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