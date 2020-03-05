Международные ярмарки проводятся виртуально

В то время как вспышка коронавируса застопорила открытие выставок в стране, Международная выставочная компания превратила угрозу в возможность роста отрасли.

Управляющий директор Иранской международной выставочной компании Бахман Хосейнзаде при этом сказал, что из-за возможных опасностей, связанных с распространением коронавируса, компания впервые запустила свои виртуальные выставки.

«Посетители могут заходить на iranfair.com в разделе «Виртуальная выставка», чтобы просмотреть информацию о возможностях и услугах 20 иранских компаний на отдельных выставках и в группах товаров», - сказал он.

По данным Минздрава Ирана, из этого числа погибли 107 человек и обнаружено 739 случаев выздоровления.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

Число зараженных новым коронавирусом превысило 85 тыс. человек во всех странах, более 2,9 тыс. скончались.

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