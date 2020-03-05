5 мар. 2020 г., 19:17
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News Code: 83703286
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Началась национальная мобилизация борьбы с коронавирусом

Началась национальная мобилизация борьбы с коронавирусом

Тегеран, 5 марта, ИРНА - Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что национальная мобилизация борьбы с коронавирусом началась сегодня в районах с большим заражением и будет проведена в других провинциях в ближайшие дни.

«На днях я и коллеги объявили, что мы собираемся начать национальную мобилизационную кампанию против коронавируса в форме межсекторального сотрудничества в стране. По всей стране у нас есть более 17 тыс. домов здоровья и более 9 тыс. медицинских центров или комплексных медицинских центров в городах, пригородах и крупных деревнях, и было решено мобилизовать медицинское сообщество, организацию по уходу за больными», - отметил он.

По данным Минздрава Ирана, из этого числа погибли 107 человек и обнаружено 739 случаев выздоровления.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

Число зараженных новым коронавирусом превысило 85 тыс. человек во всех странах, более 2,9 тыс. скончались.

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