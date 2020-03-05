Диагностические лаборатории коронавируса в Иране достигли 50 центров

Ричард Бреннан, который приехал в Иран в составе группы ВОЗ для изучения методов лечения болезни коронавируса, сказа, что коронавирус является новым, сложным и появляющимся вирусом, но иранская система здравоохранения также очень сильна и современна. Однако необходимо внести изменения в систему здравоохранения Ирана для борьбы с коронавирусом.

«Система здравоохранения Ирана добилась многих успехов, но необходимо принять конкретные меры для решения проблемы коронавируса», - добавил он.

По данным Минздрава Ирана, из этого числа погибли 107 человек и обнаружено 739 случаев выздоровления.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

Число зараженных новым коронавирусом превысило 85 тыс. человек во всех странах, более 2,9 тыс. скончались.

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