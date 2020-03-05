Лариджани прокомментировал ситуацию с мусульманами в Индии

Али Лариджани сегодня выразил обеспокоенность недавними событиями в Индии. «Индия является и остается страной разных рас, языков, религий, культур, и такие инциденты несовместимы с духом индийской культуры и цивилизации», - отметил он.

«Понятие и представление о новом законе под названием Закон о гражданстве в Индии предлагает ограничения для мусульман, и это вызвало беспокойство, в то время как мусульмане являются частью индийской культуры и общества и продвигают его развитие играет важную роль», - добавил он.

«Мы ожидаем, что правительство Индии использует все возможности, чтобы положить конец конфликтам и решить вопрос мирным путем», - заявил глава законодательного органа.

Напоминая о важности ирано-индийских отношений, Лариджани призвал к укреплению диалога и сосуществования всех этносов и религий в стране.

По данным ИРНА, 11 декабря в Индии была принята поправка к индийскому закону о гражданстве. Согласно закону, беженцы из Бангладеш, Афганистана и Пакистана в Индии, имеющие идентичность, и приехали в страну до 2015 года, могут получить гражданство, но закон не распространяется на мусульман.

Решение Индии, второй по списку страны в мире с наибольшим мусульманским населением, было оценено, как попытка превратить 200 миллионов мусульман в граждан второго класса и оставить многих из них без Родины.

Поправки в законодательство позволят властям Индии депортировать или арестовывать мусульман, что вызвало осуждение во многих странах мира.

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