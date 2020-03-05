Торговля между Ираном и Россией становится проще

Посол Исламской Республики Иран Казем Джалали и руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин достигли договоренности по этому поводу на встречи в Москве.

В ходе встречи посол Ирана сослался на важные документы, подписанные между Ираном и Россией в области таможни, в том числе Меморандум о взаимопонимании по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями в поездке в феврале 2019 года и назвал важным расширение экономического сотрудничества между двумя странами.

Руководитель Федеральной таможенной службы России также подчеркнул важность сотрудничества в области использования цифровых технологий в таможенной сфере, указав на возможность использования зеленого таможенного коридора.

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