5 мар. 2020 г., 15:59
Journalist ID: 2388
News Code: 83703101
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Число жертв коронавируса в Иране достигло до 107 человек

Число жертв коронавируса в Иране достигло до 107 человек

Тегеран, 5 марта, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 107 человек, выявлены 3 тыс. 513 случаев заражения болезнью, сообщил сегодня представитель министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур.

Как отметил чиновник со вчерашнего дня выявлен 591 новой случай заражения болезнью и в общей сложности число заражённых достигло 3513 человек.
По данным Минздрава Ирана, из этого числа погибли 107 человек и обнаружено 739 случаев выздоровления.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
Число зараженных новым коронавирусом превысило 85 тыс. человек во всех странах, более 2,9 тыс. скончались.
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