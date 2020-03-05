5 мар. 2020 г., 11:01
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News Code: 83702590
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В Иране разработали робот для замены медсестры

В Иране разработали робот для замены медсестры

Ардебиль, 5 марта, ИРНА - Технологи компании Electronic Pardazesh Sabalan успешно разработали робота для замены медсестры в борьбе с коронавирусом.

Робот, впервые разработанный на Ближнем Востоке в провинции Ардебиль, был представлен в четверг губернатором Ардебиля и должностными лицами провинций и должен быть развернут в больнице Имама Хомейни в Ардебиле на следующей неделе.

Робот создан для поддержки сестринского сообщества и предотвращения коронавируса и обслуживания в больницах.

Этот робот, который называется Хаким, является вторым роботом-медсестрой после Китая, созданным иранскими технологами.

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