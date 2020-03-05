Иран предостерег от нарушения сущности сотрудничества с МАГАТЭ

«После доклада Генерального директора МАГАТЭ под названием «Осуществление Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО и соответствующих положений резолюций Совета Безопасности в Исламской Республике Иран», опубликованного во вторник, 3 марта, постоянное представительство Исламской Республики Иран при международных организациях в Вене имеет тенденцию давать некоторые первоначальные комментарии», - говорится в заявлении.

«В соответствии со статьей №4 дополнительного протокола по запросу МАГАТЭ должны быть указаны причины такого доступа. Несмотря на это, Агентство не представило каких-либо достоверных юридических обоснований в своем запросе на разъяснение и доступ к двум объектам. Копии, предоставленные Агентством в качестве основы для его запросов, не были ни заслуживающими доверия, ни даже достоверными, но были получены в результате так называемой израильской секретной операции», - пояснил он.

«Исламская Республика Иран считает, что представление некоторых документов, основанных на поддельных разведывательных информационных службах, не соответствует Уставу МАГАТЭ, Соглашению о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительному протоколу. Поэтому такое действие не позволяет Агентству подавать такой запрос и не обязывает Исламскую Республику Иран рассматривать такие запросы», - добавил он.

«На данном этапе МАГАТЭ и государства-члены несут ответственность за то, чтобы разумно подходить к решению таких вопросов с целью избежать нанесения ущерба более широкой картине сотрудничества между Ираном и Агентством», - заключил посол.

Международное агентство по атомной энергии заявило в своем последнем докладе вчера 23 марта, что Иран не предоставил доступ к трем объектам и не сотрудничал в значительной степени с экспертами МАГАТЭ.

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