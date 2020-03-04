Иран заинтересован оставаться в рамках ДНЯО, заявили в МИД РФ

"Говорить о том, что в результате создавшихся проблем в рамках всеобъемлющего плана действий (СВПД - ред.) Иран может выйти из ДНЯО, не приходится. Иран заинтересован оставаться в рамках договора. Договор является той основной, на которой выстраиваются отношения Ирана с другими государствами", - сказал Ермаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, Россия призывает воздержаться от спекуляций по поводу последнего доклада МАГАТЭ по Ирану.

"Я бы не стал спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ. До сих пор в рамках Агентства мы исходим из того, что Иран остается наиболее прозрачным в плане его ядерной деятельности государством. И дальнейшее участие Ирана в осуществлении своих обязательств по его деятельности в рамках МАГАТЭ является ключевым для обеспечения безопасности Ирана с любой точки зрения", - сказал Ермаков.

Дипломат добавил, что Москва принимает все возможные усилия, чтобы спасти ядерную сделку по Ирану, но в условиях действий США это непросто, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

"Из-за одностороннего выхода США из этой договоренности (СВПД по иранской ядерной программе - ред.) в 2018 году процесс был крайне осложнен. РФ предпринимает все возможные усилия с тем, чтобы спасти эту договоренность, с тем, чтобы неукоснительно соблюдались обязательства по резолюции Совета безопасности 2231. В условиях, когда один из участников - США - грубо нарушили свои обязательства, это непросто", - сказал Ермаков.