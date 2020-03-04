В иранском Йезде зороастрийцы молят о здоровье

6000 зороастрийцев живут в провинции Йезд. С начала распространения коронавируса в этой провинции 300 человек были госпитализированы в больницах Йезда из-за респираторных болезней. 6 человек заразили коронавирусом, из которых 2 погибли.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
Йезд, 4 марта, ИРНА – Глава ассоциации «Хамазур» Манучехр Аргавани сообщил о проведении церемонии молитвы о здоровье Ирана зороастрийцами Йезда в среду ночью.
6000 зороастрийцев живут в провинции Йезд. С начала распространения коронавируса в этой провинции 300 человек были госпитализированы в больницах Йезда из-за респираторных болезней. 6 человек заразили коронавирусом, из которых 2 погибли.
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