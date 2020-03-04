Карикатуристы организуют соревнования по теме борьбы с коронавируса

Конкурс пройдет по поручению Ширазского университета медицинских наук и других учреждений, таких как Центр изобразительных искусств, Культурный фонд Реваяат-е Фатх, Департамент визуальных искусств Министерства культуры и исламской ориентации.

«Мы считаем, что художники изобразительного искусства могут быть эффективными в условиях социальных кризисов, и что их присутствие в художественном и медиапространстве усиливает как дух художника, так и социальную ответственность художников», - отметил он.

«Поскольку проблема коронавируса является глобальной проблемой, мероприятие будет хорошо приветствовано за этот короткий период, и мы надеемся, что этот шаг приведет к началу других эффективных движений в области визуального искусства общения с обществом», - добавил он.

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