4 мар. 2020 г., 18:14
Journalist ID: 2388
News Code: 83702084
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Карикатуристы организуют соревнования по теме борьбы с коронавируса

Карикатуристы организуют соревнования по теме борьбы с коронавируса

Тегеран, 4 марта, ИРНА - Директор по изобразительному искусству Министерства культуры Хади Мозаффари объявил о проведении международного конкурса карикатур «Мы победим коронавирус» с целью вовлечения художников со всего мира в социальный кризис, чтобы повысить моральный дух общества.

Конкурс пройдет по поручению Ширазского университета медицинских наук и других учреждений, таких как Центр изобразительных искусств, Культурный фонд Реваяат-е Фатх, Департамент визуальных искусств Министерства культуры и исламской ориентации.

«Мы считаем, что художники изобразительного искусства могут быть эффективными в условиях социальных кризисов, и что их присутствие в художественном и медиапространстве усиливает как дух художника, так и социальную ответственность художников», - отметил он.

«Поскольку проблема коронавируса является глобальной проблемой, мероприятие будет хорошо приветствовано за этот короткий период, и мы надеемся, что этот шаг приведет к началу других эффективных движений в области визуального искусства общения с обществом», - добавил он.

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