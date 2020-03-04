Импорт лекарственных средств в Иран сократился

По его словам, число импортируемых в Иран аналогичных лекарств, достигло 15.
Он добавил, что сокращение импорта лекарств в страну с начала иранского 1398 года экономило расходы до 200 млн. долларов.
Иранский чиновник также назвал создание финансового канала Швейцарии драматичным актом, добавив, что объем импортируемых лекарств через данный канал составил 2,3 млн. евро.
Тегеран, 4 марта, ИРНА – Количество импортируемых в Иран лекарств, которые в стране производятся, резко сократилось. Об этом сообщил генеральный директор Управления по контролю за продуктами и лекарствами Ирана.
По его словам, число импортируемых в Иран аналогичных лекарств, достигло 15.
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