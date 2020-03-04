Отдел по связям с общественностью больницы «Масих Данешвари», где в настоящее время находятся большинство иранцев, заразившихся COVID-19 сообщил, что в среду делегация из ВОЗ и китайских экспертов посетила больницу и с познакомилась с мерами профилактики Ирана с коронавирусом.
"Иран полностью готов к предотвращению нового типа коронавируса, и мы уверены, что страна будет контролировать болезнь в не ближайшем будущем", сказал представитель ВОЗ.
По последним данным Минздрава Ирана на 4 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 586 человек, достигнув 2922, 552 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 92 человек.
Тегеран, 4 матра. ИРНА — Иранские медики полностью готовы предотвратить распространение коронавируса в стране. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранении (ВТО) в Иране Кристоф Хамельманн.
-
В иранском Йезде зороастрийцы молят о здоровье
Йезд, 4 марта, ИРНА – Глава ассоциации «Хамазур» Манучехр Аргавани сообщил о проведении церемонии…
-
Фотовыставка Хураман пройдет в Лондоне
Керманшах, 4 марта, ИРНА – Иранский фотограф Талеб Хейдари проведет фотовыставку «Хураман»…
-
Карикатуристы организуют соревнования по теме борьбы с коронавируса
Тегеран, 4 марта, ИРНА - Директор по изобразительному искусству Министерства культуры Хади…
-
Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
Москва, 4 марта. ИРНА — Иран заинтересован в сотрудничестве с Россией, в числе перспективных…
-
Импорт лекарственных средств в Иран сократился
Тегеран, 4 марта, ИРНА – Количество импортируемых в Иран лекарств, которые в стране производятся,…
-
ВОЗ: Иран полностью готов противостоять Коронавирусу
Тегеран, 4 матра. ИРНА — Иранские медики полностью готовы предотвратить распространение коронавируса…
-
В Иране заявили, что коронавирус не повлиял на добычу нефти
Тегеран, 4 марта. ИРНА — Распространение коронавируса в Иране никак не повлиял на добычу нефти…
-
Зариф и Лавров обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Тегеран, 4 марта. ИРНА — Главы МИД Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров в ходе…
-
Казем Гарибабади предупредил о нерегулярных нововведениях в МАГАТЭ
Лондон, 4 марта, ИРНА - В ответ на новый доклад Международного агентства по атомной энергии…
-
Число жертв коронавируса в Иране достигло 92 человек
Тегеран, 4 марта, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 92…
Your Comment