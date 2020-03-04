4 мар. 2020 г., 17:04
Journalist ID: 2177
News Code: 83702000
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ВОЗ: Иран полностью готов противостоять Коронавирусу

ВОЗ: Иран полностью готов противостоять Коронавирусу

Тегеран, 4 матра. ИРНА — Иранские медики полностью готовы предотвратить распространение коронавируса в стране. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранении (ВТО) в Иране Кристоф Хамельманн.


Отдел по связям с общественностью больницы «Масих Данешвари», где в настоящее время находятся большинство иранцев, заразившихся COVID-19 сообщил, что в среду делегация из ВОЗ и китайских экспертов посетила больницу и с познакомилась с мерами профилактики Ирана с коронавирусом.
"Иран полностью готов к предотвращению нового типа коронавируса, и мы уверены, что страна будет контролировать болезнь в не ближайшем будущем", сказал представитель ВОЗ.
По последним данным Минздрава Ирана на 4 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 586 человек, достигнув 2922, 552 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 92 человек.

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