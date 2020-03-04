ВОЗ: Иран полностью готов противостоять Коронавирусу



Отдел по связям с общественностью больницы «Масих Данешвари», где в настоящее время находятся большинство иранцев, заразившихся COVID-19 сообщил, что в среду делегация из ВОЗ и китайских экспертов посетила больницу и с познакомилась с мерами профилактики Ирана с коронавирусом.

"Иран полностью готов к предотвращению нового типа коронавируса, и мы уверены, что страна будет контролировать болезнь в не ближайшем будущем", сказал представитель ВОЗ.

По последним данным Минздрава Ирана на 4 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 586 человек, достигнув 2922, 552 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 92 человек.