Казем Гарибабади предупредил о нерегулярных нововведениях в МАГАТЭ

«К сожалению, опять же, США и израильский режим пытаются сорвать активное и конструктивное сотрудничество между МАГАТЭ и Ираном, оказывая давление на Агентство с целью выполнения его уставных обязанностей», - отметил он.

«Постоянный представитель страны в Вене, заявив, что Иран предотвращает нерегулярные и опасные нововведения в Международном агентстве по атомной энергии. «Любой запрос на разъяснение или дополнительный доступ Агентства, основанные на фальшивой информации разведки некоторых стран, включая сионистский режим, не только противоречит нормам и системе проверки Агентства, но и не берет на себя никаких обязательств перед Ираном по выполнению этих запросов», - добавил он.

«Если страны не предпримут фундаментальных действий против таких заговоров, их национальный суверенитет будет подорван», - продолжил он.

Международное агентство по атомной энергии заявило в своем последнем докладе вчера 23 марта, что Иран не предоставил доступ к трем объектам и не сотрудничал в значительной степени с экспертами МАГАТЭ.

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