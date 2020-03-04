Число жертв коронавируса в Иране достигло 92 человек

«586 новых случаев выявлены со вчерашнего дня. «Из новых случаев заражения коронавирусом 253 зафиксированы в городе Тегеран, 101 в Куме, 35 в Гиляне, 8 в провинции Маркази, 9 в Мазендеране, 1 в Северном Хорасане, 8 в Хорасане-Разави, 7 в Иламе, 14 в провинции Фарс, 6 в Занджане, 4 в Курдистане, 9 в Восточном Азербайджане, 15 в Керманшахе, 25 в Казвине, 5 в Лорестане, 19 в Альборзе, 8 в Семнане, 14 в Кермане, Чахармахал и Бахтияри, 27 в Хузестане, 8 в провинции Систан и Белуджистан, среди которых, 15 человек погибли», отметил он.

Обнаружены также 552 случая выздоровления среди 2922 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

Число зараженных новым коронавирусом превысило 85 тыс. человек во всех странах, более 2,9 тыс. скончались.

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