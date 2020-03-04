В Иране назвали неудовлетворительным международное взаимодействие по борьбе с наркотиками

«Исламская Республика Иран является одним из основных партнеров Управления ООН по наркотикам и преступности на Западной Азии», сказал он на встрече с генеральным директором ЮНОДК Гаддой Вали в кулуарах 63-го заседания Комиссии ООН по наркотикам и преступности (CND) в Вене.

Он заявил, что Иран поддерживает роль Комиссии ООН по наркотикам и преступности (CND) и Управления ООН по наркотикам и преступности.

По его словам, Совместный план по мировой борьбе с наркотиками пока не финансирован.

Момени также попросил Управление ООН по наркотикам и преступности, опубликовать доклад об объеме производства опиума в 2019 году в Афганистане.