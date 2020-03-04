4 мар. 2020 г., 14:51
Journalist ID: 2390
News Code: 83701759
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В Иране назвали неудовлетворительным международное взаимодействие по борьбе с наркотиками

В Иране назвали неудовлетворительным международное взаимодействие по борьбе с наркотиками

Тегеран, 4 марта, ИРНА – Несмотря на акты Ирана, международное взаимодействие в борьбе с наркотиками является неудовлетворительным. Об этом заявил глава иранской службы по борьбе с оборотом наркотиков бригадный генерал Эскандар Момени.

«Исламская Республика Иран является одним из основных партнеров Управления ООН по наркотикам и преступности на Западной Азии», сказал он на встрече с генеральным директором ЮНОДК Гаддой Вали в кулуарах 63-го заседания Комиссии ООН по наркотикам и преступности (CND) в Вене.
Он заявил, что Иран поддерживает роль Комиссии ООН по наркотикам и преступности (CND) и Управления ООН по наркотикам и преступности.
По его словам, Совместный план по мировой борьбе с наркотиками пока не финансирован.
Момени также попросил Управление ООН по наркотикам и преступности, опубликовать доклад об объеме производства опиума в 2019 году в Афганистане.

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