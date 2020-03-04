В Иране назвали неудовлетворительным международное взаимодействие по борьбе с наркотиками

«Исламская Республика Иран является одним из основных партнеров Управления ООН по наркотикам и преступности на Западной Азии», сказал он на встрече с генеральным директором ЮНОДК Гаддой Вали в кулуарах 63-го заседания Комиссии ООН по наркотикам и преступности (CND) в Вене.
Он заявил, что Иран поддерживает роль Комиссии ООН по наркотикам и преступности (CND) и Управления ООН по наркотикам и преступности.
По его словам, Совместный план по мировой борьбе с наркотиками пока не финансирован.
Момени также попросил Управление ООН по наркотикам и преступности, опубликовать доклад об объеме производства опиума в 2019 году в Афганистане.
Тегеран, 4 марта, ИРНА – Несмотря на акты Ирана, международное взаимодействие в борьбе с наркотиками является неудовлетворительным. Об этом заявил глава иранской службы по борьбе с оборотом наркотиков бригадный генерал Эскандар Момени.
«Исламская Республика Иран является одним из основных партнеров Управления ООН по наркотикам и преступности на Западной Азии», сказал он на встрече с генеральным директором ЮНОДК Гаддой Вали в кулуарах 63-го заседания Комиссии ООН по наркотикам и преступности (CND) в Вене.
-
В иранском Йезде зороастрийцы молят о здоровье
Йезд, 4 марта, ИРНА – Глава ассоциации «Хамазур» Манучехр Аргавани сообщил о проведении церемонии…
-
Фотовыставка Хураман пройдет в Лондоне
Керманшах, 4 марта, ИРНА – Иранский фотограф Талеб Хейдари проведет фотовыставку «Хураман»…
-
Карикатуристы организуют соревнования по теме борьбы с коронавируса
Тегеран, 4 марта, ИРНА - Директор по изобразительному искусству Министерства культуры Хади…
-
Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
Москва, 4 марта. ИРНА — Иран заинтересован в сотрудничестве с Россией, в числе перспективных…
-
Импорт лекарственных средств в Иран сократился
Тегеран, 4 марта, ИРНА – Количество импортируемых в Иран лекарств, которые в стране производятся,…
-
ВОЗ: Иран полностью готов противостоять Коронавирусу
Тегеран, 4 матра. ИРНА — Иранские медики полностью готовы предотвратить распространение коронавируса…
-
В Иране заявили, что коронавирус не повлиял на добычу нефти
Тегеран, 4 марта. ИРНА — Распространение коронавируса в Иране никак не повлиял на добычу нефти…
-
Зариф и Лавров обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Тегеран, 4 марта. ИРНА — Главы МИД Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров в ходе…
-
Казем Гарибабади предупредил о нерегулярных нововведениях в МАГАТЭ
Лондон, 4 марта, ИРНА - В ответ на новый доклад Международного агентства по атомной энергии…
-
Число жертв коронавируса в Иране достигло 92 человек
Тегеран, 4 марта, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 92…
Your Comment