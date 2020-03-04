4 мар. 2020 г., 14:38
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News Code: 83701726
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Начались клинические испытания иранского противовирусного препарата

Начались клинические испытания иранского противовирусного препарата

Тегеран, 4 марта, ИРНА - Ректор Университета медицинских наук Бакияталла Алиреза Джалали сказал, что сегодня началось клинические испытания этих препаратов.

Как отметил он, эти лекарства являются растительными и в виде жидкого раствора.

Он подчеркнул, что эти препараты не предназначены для лечения коронавируса, но помогут излечить болезнь.

«Ожидается, что для тестирования лекарств потребуется от 2 до 3 месяцев, а также для получения необходимых разрешений, после чего лекарства поступят на рынок», - сказал он.

«Исследователи в университете работают над тремя проектами по массовому производству противовирусного препарата», - рассказал он.

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