Начались клинические испытания иранского противовирусного препарата

Как отметил он, эти лекарства являются растительными и в виде жидкого раствора.
Он подчеркнул, что эти препараты не предназначены для лечения коронавируса, но помогут излечить болезнь.
«Ожидается, что для тестирования лекарств потребуется от 2 до 3 месяцев, а также для получения необходимых разрешений, после чего лекарства поступят на рынок», - сказал он.
«Исследователи в университете работают над тремя проектами по массовому производству противовирусного препарата», - рассказал он.
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