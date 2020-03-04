Иранский мультфильм прошел квалификацию на «Оскар» 

«Song Sparrow» - совместный фильм Ирана и Дании, который недавно получил награду за лучший короткометражный мультфильм в 21-м кинофестивале Libo.

Этот мультфильм, рассказывающий об иммиграции, до сих пор участвовал в более 40 важных кинофестивалях, и получил 7 призов.