Иранский мультфильм прошел квалификацию на «Оскар» 

«Song Sparrow» - совместный фильм Ирана и Дании, который недавно получил награду за лучший короткометражный мультфильм в 21-м кинофестивале Libo.
Этот мультфильм, рассказывающий об иммиграции, до сих пор участвовал в более 40 важных кинофестивалях, и получил 7 призов.
Тегеран, 4 марта, ИРНА – Короткометражный мультфильм «Song Sparrow» иранского режиссера Фарзане Омидварния прошел квалификацию на участие в борьбе за "Оскар" 2021 года в категории «Лучший короткометражный мультфильм».
«Song Sparrow» - совместный фильм Ирана и Дании, который недавно получил награду за лучший короткометражный мультфильм в 21-м кинофестивале Libo.
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