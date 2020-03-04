Глава параолимпийского комитета Азии выразил соболезнования в связи с кончиной иранского силач-папалимпиеца

Иранский двукратный паралимпийский чемпион умер в воскресенье в возрасте 31 год от внезапной остановки сердца.
Он назвал Рахмана не только ведущим спортсменом в пауэрлифтинге, но и вдохновляющим человеком в мире.
В 2016 году Рахман вписал свое имя в историю на парасостязаниях в Рио-де-Жанейро: в жиме лежа он преодолел границу в 300 килограммов и, побив собственный мировой рекорд, установил новую планку для последователей и соперников – 310 килограммов.
Рахман родился с генетическим заболеванием ног. По мнению медиков, при таком диагнозе природа нередко компенсирует дефекты нижних конечностей чрезвычайно развитой мускулатурой рук и торса.
Тегеран, 4 марта, ИРНА – Глава параолимпийского комитета Азии Маджид Рашед в среду выразил соболезнования в связи с кончиной иранского силач-папалимпиеца Сиаманда Рахмана.
Иранский двукратный паралимпийский чемпион умер в воскресенье в возрасте 31 год от внезапной остановки сердца.
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