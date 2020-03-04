4 мар. 2020 г., 14:04
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News Code: 83701647
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Глава параолимпийского комитета Азии выразил соболезнования в связи с кончиной иранского силач-папалимпиеца

Глава параолимпийского комитета Азии выразил соболезнования в связи с кончиной иранского силач-папалимпиеца

Тегеран, 4 марта, ИРНА – Глава параолимпийского комитета Азии Маджид Рашед в среду выразил соболезнования в связи с кончиной иранского силач-папалимпиеца Сиаманда Рахмана.

Иранский двукратный паралимпийский чемпион умер в воскресенье в возрасте 31 год от внезапной остановки сердца.
Он назвал Рахмана не только ведущим спортсменом в пауэрлифтинге, но и вдохновляющим человеком в мире.
В 2016 году Рахман вписал свое имя в историю на парасостязаниях в Рио-де-Жанейро: в жиме лежа он преодолел границу в 300 килограммов и, побив собственный мировой рекорд, установил новую планку для последователей и соперников – 310 килограммов.
Рахман родился с генетическим заболеванием ног. По мнению медиков, при таком диагнозе природа нередко компенсирует дефекты нижних конечностей чрезвычайно развитой мускулатурой рук и торса.

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