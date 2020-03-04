Иранский тхэквондист сохранил свою позицию в последнем рейтинге мира

Армин Хадипур из Гиляна в весовой категории до 58 кг с 337.38 очками занял 5е место по объявлению Международной федерации тхэквондо в последнем рейтинге 2020 года.
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Решт, 4 марта, ИРНА - Армин Хадипур сохранил свое 5-е место в последнем рейтинге Международной федерации тхэквондо.
Армин Хадипур из Гиляна в весовой категории до 58 кг с 337.38 очками занял 5е место по объявлению Международной федерации тхэквондо в последнем рейтинге 2020 года.
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9472
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