4 мар. 2020 г., 13:42
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News Code: 83701590
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Иранский тхэквондист сохранил свою позицию в последнем рейтинге мира

Иранский тхэквондист сохранил свою позицию в последнем рейтинге мира

Решт, 4 марта, ИРНА - Армин Хадипур сохранил свое 5-е место в последнем рейтинге Международной федерации тхэквондо.

Армин Хадипур из Гиляна в весовой категории до 58 кг с 337.38 очками занял 5е место по объявлению Международной федерации тхэквондо в последнем рейтинге 2020 года.

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