Зариф и глава МИД Норвегии обсудили ситуацию вокруг коронавируса

Обе коллеги в ходе телефонного разговора обсудили последнюю ситуацию вокруг распространения коронавируса.
Ранее, представитель МИД ИРИ Аббас Мусави сообщил о дальнейших консультаций Зарифа со своими европейскими коллегами в целях совместного взаимодействия для борьбы с коронавирусом.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
Тегеран, 4 марта, ИРНА – Главы МИД Ирана и Норвегии Мохаммад Джавад Зариф и Ине Эриксен Сёрейде обсудили совместное взаимодействие для борьбы с коронавирусом.
Обе коллеги в ходе телефонного разговора обсудили последнюю ситуацию вокруг распространения коронавируса.
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