Зариф и глава МИД Норвегии обсудили ситуацию вокруг коронавируса

Обе коллеги в ходе телефонного разговора обсудили последнюю ситуацию вокруг распространения коронавируса.

Ранее, представитель МИД ИРИ Аббас Мусави сообщил о дальнейших консультаций Зарифа со своими европейскими коллегами в целях совместного взаимодействия для борьбы с коронавирусом.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.