4 мар. 2020 г., 12:06
Journalist ID: 2388
News Code: 83701305
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Министр здравоохранения Армении высоко оценил действия Ирана по борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения Армении высоко оценил действия Ирана по борьбе с коронавирусом

Тегеран, 4 марта, ИРНА - Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в телефонном разговоре с министром здравоохранения и медицинского образования Ирана Саидом Намаки высоко оценил усилия Ирана по сдерживанию вспышки коронавируса.

«Я поговорил с министром здравоохранения и медицинского образования Ирана Саидом Намаки о ситуации с коронавирусом в Иране», - указал он.

«Прежде всего, я выразил свою поддержку дружественному народу Ирана и министерству в борьбе с этой болезнью и выразил надежду, что они скоро преодолеют ее. Я также поинтересовался ситуацией в стране. Министр Намаки сообщил, что в стране есть достаточное количество лабораторий и терапевтический потенциал для мер по борьбе с коронавирусом, и заверил меня, что они соответствуют международным подхода», - добавил он.

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