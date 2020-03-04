Министр здравоохранения Армении высоко оценил действия Ирана по борьбе с коронавирусом

«Я поговорил с министром здравоохранения и медицинского образования Ирана Саидом Намаки о ситуации с коронавирусом в Иране», - указал он.

«Прежде всего, я выразил свою поддержку дружественному народу Ирана и министерству в борьбе с этой болезнью и выразил надежду, что они скоро преодолеют ее. Я также поинтересовался ситуацией в стране. Министр Намаки сообщил, что в стране есть достаточное количество лабораторий и терапевтический потенциал для мер по борьбе с коронавирусом, и заверил меня, что они соответствуют международным подхода», - добавил он.

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